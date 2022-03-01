Красногорск, , 11:41 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 1 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 175 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 450 случаев меньше аналогичного показателя 28 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 625 человек, а днём ранее — у 1 579 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 97 333 новых случаев заражения коронавирусом.

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