Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге скончались от COVID-19, как основной причины наступления смерти, 77 человек, ранее заразившихся коронавирусом. Это на одного пациента меньше, чем сутками ранее. Об этом 1 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Скорбь Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В Петербурге выявили за прошедшие сутки 3421 случай заражения коронавирусом, это на 1988 случаев меньше, чем сутками ранее, 27 февраля. Тогда в городе зафиксировали 5409 случаев заболевания ковидом.

Статистика заражений в Петербурге стремительно сокращается, однако пока не позволяет городу уступить «лидерскую» позицию в антирейтинге по заболеваемости среди регионов России. Москва в этот раз выявила на 1355 случаев меньше.

По выздоровлению от ковида в Петербурге выписали за сутки 19 445 человек, что в 3,7 раза больше, чем за предыдущие сутки. Тогда в Петербурге выздоровели 5202 ковид-пациента. В статистике этого показателя отметился очередной скачок.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 441 216 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 31 968 человек, а выздоровели — 1 256 953 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Петербурга констатировал улучшение эпидобстановки