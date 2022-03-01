Чистополь, Татарстан, 1 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Житель города Чистополь подозревается в умышленном причинении смерти по неосторожности. По информации следственного управления СКР по РТ, в квартире одного из домов 28 февраля обнаружено тело 71-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде следов побоев.

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В качестве подозреваемого был задержан 51-летний сын погибшей. Мужчина сознался в содеянном. Как предполагает следствие, преступление совершено накануне в квартире по улице Бутлерова в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в селе Ямашурма Высокогорского района Татарии 20 февраля было обнаружено тело 85-летнего мужчины с переломами шейных позвонков.

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