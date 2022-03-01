Уфа, 1 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Кластеры в разных сферах помогут решить задачи импортозамещения и повысить инвестиционную привлекательность Башкирии. Об этом 1 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Медвеженок на кровати

По его словам, Башкирия является первым регионом в России, в котором создана республиканская ассоциация промышленных кластеров. В настоящее время руководство республики работает над созданием авиационного, машиностроительного. агропромышленного и других кластеров.

Глава региона также рассказал о мебельном кластере, который создан на основе деятельности якорного резидента, одного из лидеров в России по производству матрасов и кроватей. В конце 2021 года руководство региона подало документы на включение этого мебельного кластера в федеральный реестр Минпромторга России.

По словам Хабирова, это позволит предприятиям-резидентам рассчитывать на серьезную государственную поддержку.

«Мы привыкли к тому, что у республики высокие компетенции в нефтегазохимии, нефтедобыче и переработке, авиа‑ и двигателестроении. Но мы умеем делать не только это. Тем приятнее успехи наших предприятий в других отраслях», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить завод по производству газовых баллонов для автомобилей.