Чита, 1 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года на территории Читы было отловлено 603 безнадзорные собаки. Все они помещены в приют для животных при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю. Об этом 1 марта информирует мэрия города.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Работы по отлову продолжаются. Накануне, 28 февраля, было отловлено 20 собак.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

В середине февраля депутаты краевого парламента поддержали поправки в федеральный закон об ответственном отношении к животным: они выступают за возможность гуманного умерщвления агрессивных животных.

В конце февраля Забайкальское территориальное управление статистики известило, что с начала года в регионе зафиксировано 85 укусов, нанесенных собаками.

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