Москва, 1 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Новые методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне высокого распространения штамма коронавируса «Омикрон» и снижения заболеваемости обнародовал 1 марта Роспотребнадзор.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «Омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в тексте рекомендаций.

Также отмечается, что эти рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.

Кроме того, указывается, что такое решение было принято на фоне значимого снижения заболеваемости и высокого распространения разновидности «Омикрон» среди здоровых людей в бессимптомной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 12753 пациентов с COVID-19, также было выявлено 97 333 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.