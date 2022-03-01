Воронеж, 1 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализировали 295 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 1 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 215 новых госпитализированных пациентах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 110 воронежцев, тогда как сутками ранее сообщалось о 3 001 новом заразившемся. Выздоровевшими за сутки признаны 4 815 человек. Также за сутки зарегистрирована смерть 25 ковид-пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области подтвердилось 332 256 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 249 510 человек. Число жертв инфекции достигло 7 617 человек.