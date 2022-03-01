Ташкент, , 11:34 — REGNUM Очередная министерская встреча представителей стран Туркестана и США в формате «С5+1» состоялась 8 февраля. Об этом 1 марта сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе мероприятия, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, руководители внешнеполитических ведомств республики Казахстан, Киргизской республики, республики Таджикистан, республики Узбекистан и США обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках «С5+1» и обменялись мнениями по региональной повестке», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что рассмотрены предложения по укреплению практического взаимодействия в сферах экономики, безопасности, борьбы с изменением климата, а также ситуации в Афганистане.

«В своем выступлении министр иностранных дел республики Узбекистан Абдулазиз Камилов отметил наличие возможностей для активизации сотрудничества по линии «С5+1» посредством реализации программ по минимизации последствий климатических и экологических изменений, обеспечению «зеленого экономического роста» в регионе, координации усилий по борьбе с пандемией, наращиванию взаимной торговли, инвестиций и транспортных связей», — говорится в сообщении.