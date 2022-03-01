Посёлок Большое Голоустное, Иркутская область, , 11:31 — REGNUM Запланированный на 8 марта 2022 года хоккейный матч на Байкале с участием Вячеслава Фетисова и других легендарных хоккеистов — отменен. Об этом за неделю до звёздного события сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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«На льду Байкала в поселке Большое Голоустное из-за теплой погоды ухудшилась ледовая обстановка. Рисковать жизнью игроков и зрителей мы не можем. Аккуратно с выездом на лед! Берегите себя и своих близких», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Байкал традиционно встречал звёздных гостей — участников хоккейного матча. Инициатором спортивной встречи является легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.

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