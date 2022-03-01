Париж, 1 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономические санкции ЕС и США, принятые против России, имеют «огромную эффективность», передает BFM TV. По его словам, «в случае необходимости» готовится новый пакет экономических санкций.«Мы уже видим эффект», — отметил Брюно Ле Мэр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции выразил желание, чтобы крупные французские компании больше не сотрудничали с Россией.