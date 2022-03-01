Калуга, , 11:55 — REGNUM Сотрудники Калужской таможни обнаружили два ножа у пассажира рейса Фергана-Калуга. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Калужского таможенного поста Александра Стефанова.

Холодное оружие в багаже пассажира международного рейса. Фото пресс-службы калужской таможни

Предметы, конструктивно схожие с холодным оружием, находились в багаже пассажира. По словам задержанного, изделия были приобретены в качестве сувенира, однако представить подтверждающие документы мужчина не смог. Ножи были изъяты и направлены на экспертизу.

«Если по результатам экспертизы изделия будут отнесены к разряду холодного оружия, то гражданину грозит административная ответственность за недекларирование и нарушение запретов и ограничений при ввозе товаров, которая предусматривает уплату штрафа и возможную конфискацию предмета правонарушения», — отметил Александр Стефанов.

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