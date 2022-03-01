1 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Соцсети обсуждают санкции, которые последовали после того, как Россия начала военную спецоперацию в защиту населения Донбасса. Большую иронию вызвало у пользователей интернета заявление о лишении президента России Владимира Путина звания великого мастера тхэквондо

Наталья Хомутова, , 11:38 — REGNUM Интернет бурлит и активно обсуждает санкции, которые вводят другие страны против России из-за ее военной спецоперации. Масла в огонь добавило заявление о том, что президента России Владимира Путина лишают звания великого мастера тхэквондо.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение отозвать почётный чёрный пояс девятого дана, присвоенный Владимиру Путину в ноябре 2013 года. Это сообщение вызвало бурную эмоциональную реакцию пользователей соцсети.

В большинстве случаев комментарии наполнены иронией и сарказмом. «Вы ещё школьную грамоту отзовите у него», — оставлен комментарий на площадке Instagram.

«Путин, наверное, там горючими слезами рыдает. Потеря потерь», — иронизирует другой комменатор.

«Ха-ха, а толку-то, если он был мастером, то от отсутствия названия им быть не перестанет», — отметила Евгения.

Владимир Путин на татами Kremlin.ru

Пользователи соцсетей считают, что в ход пошли интересные санкции, потому что фантазия иссякла.

«Когда маленькие дети поссорятся, начинают друг у друга свои игрушки забирать, чтобы посильнее обидеть друг друга. Вот тут так же», — прокомментировала Дарья.

«Ещё подарки все заберите, которые дарили ему на день рождения», — сказал другой интернет-пользователь.

«Для нас он останется великим все равно», — сказал подписчик Instagram-акаунта chp 59 .

«Ну не мог он всем рисковать просто так. Мне очень хочется верить, что есть крайне серьёзная причина этого всего», — прокомментировала специальную военную операцию России Евгения.

Напомним, с 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в защиту населения Донбасса. Это вызвало санкции со стороны европейских стран.