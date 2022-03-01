Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Завод Hyundai в Санкт-Петербурге вынужден приостановить производство автомобилей на несколько дней в связи нехваткой комплектующих. Выпуск машин возобновится 9 марта. Об этом 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе OOO «Хендэ Мотор СНГ».

Работа завода Hyundai в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«В период с 1 по 5 марта завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов», — пояснили в пресс-службе.

При этом возобновить производство на заводе планируют после завершения трехдневных праздничных выходных, а именно 9 марта.

Отметим, петербургский завод и ранее сталкивался с логистическими проблемами в поставке компонентов. Это происходит с конца 2020 года.

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