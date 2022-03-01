Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Популярный американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать «российские пропагандистские телеканалы» на фоне проведения военной спецоперации на территории Украины. Об этом пишет издание Variety.

Netflix Jade87

Речь идёт о 20 бесплатных каналах, которые Netflix должен был ретранслировать в связи с российским законодательством. Среди них: Первый канал, НТВ, «СПАС» и другие.

Напомним, что в декабре 2021 года Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, так как ему удалось преодолеть отметку в 100 тыс. активных подписчиков. Согласно российскому законодательству, платформа с 1 марта 2022 года была обязана запустить ретрансляцию популярных российских телеканалов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бэтмена», «Морбиуса» и «Я краснею» не покажут в России