Чита, , 11:23 — REGNUM В Забайкалье в 2022 году рассчитывает произвести капитальный ремонт по госпрограмме21 школы. Об этом в ходе оперативного совещания 28 февраля сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам главы Забайкалья, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подчеркнула, что за проведением капремонта будет вестись жесткий контроль и спрос. Поэтому необходимо сразу же предусмотреть, чтобы работы выполнялись качественно и в срок.

Также Татьяна Голикова поставила задачу к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений привлекать родителей, обучающихся и коллективы школ, чтобы учебные заведения, в том числе рекреационное пространство, были по-настоящему современными и функциональными.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на ремонт и оснащение российских школ будет направлено почти 92 млрд рублей. Эти средства будут выделены 80 регионам России.

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