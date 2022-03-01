В Забайкалье капитально отремонтируют десятки школ
Чита, 1 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Забайкалье в 2022 году рассчитывает произвести капитальный ремонт по госпрограмме21 школы. Об этом в ходе оперативного совещания 28 февраля сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.
По словам главы Забайкалья, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подчеркнула, что за проведением капремонта будет вестись жесткий контроль и спрос. Поэтому необходимо сразу же предусмотреть, чтобы работы выполнялись качественно и в срок.
Также Татьяна Голикова поставила задачу к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений привлекать родителей, обучающихся и коллективы школ, чтобы учебные заведения, в том числе рекреационное пространство, были по-настоящему современными и функциональными.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на ремонт и оснащение российских школ будет направлено почти 92 млрд рублей. Эти средства будут выделены 80 регионам России.
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