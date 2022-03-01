Чита, 1 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Забайкалье в 2022 году рассчитывает произвести капитальный ремонт по госпрограмме21 школы. Об этом в ходе оперативного совещания 28 февраля сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

По словам главы Забайкалья, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подчеркнула, что за проведением капремонта будет вестись жесткий контроль и спрос. Поэтому необходимо сразу же предусмотреть, чтобы работы выполнялись качественно и в срок.

Также Татьяна Голикова поставила задачу к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений привлекать родителей, обучающихся и коллективы школ, чтобы учебные заведения, в том числе рекреационное пространство, были по-настоящему современными и функциональными.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на ремонт и оснащение российских школ будет направлено почти 92 млрд рублей. Эти средства будут выделены 80 регионам России.

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