Липецк, 1 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Липецкой области приступили к занятиям школьники, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области приступили к занятиям школьники, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик

С 1 марта уроки в задонской гимназии «Новое поколение» начались у 107 детей, которые находятся в лагере «Клён». Занятия в школе села Карамышево Грязинского района начались 28 февраля. Там учатся 43 школьника, размещённые в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка». Все школьники обеспечены учебниками и канцелярскими товарами, для них организовано бесплатное горячее питание и подвоз к школе. Среди прибывших подростков есть ученики девятых и 11-х классов. Их будут готовить к итоговой государственной аттестации.

Решается вопрос и со студентами. Девять из них учились в колледжах и техникумах, еще двое — в вузах. Достигнута договоренность с ректором Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Романом Калининым. Одна из студенток продолжит учиться там.

В пунктах временного размещения продолжают собирать заявления родителей на обучение детей. С некоторыми работают психологи. Дети, которые не смогут посещать учебное заведение по состоянию здоровья, будут учиться по индивидуальному плану. После уроков в свободное время школьники из Донбасса могут по желанию заниматься в спортивных секциях и кружках.