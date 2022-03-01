Тула, 1 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Помочь с трудоустройством беженцам из Донбасса готовы в Тульской области — в регионе уже организованы консультации по трудоустройству. Об этом сообщили в управлении пресс-службы по Тульской области по итогам оперативного совещания 28 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тульский кремль

Всего, по данным регионального минтруда, в Тульской области находятся 638 жителей Донбасса, в том числе 320 детей. В десяти пунктах временного размещения проживают 538 человек (282 ребёнка), остальные беженцы живут у родных и друзей. В пунктах временного размещения дежурят сотрудники МЧС, полиции и социальных служб, людей обеспечили предметами первой необходимости. Детей устраивают в школы и детсады, они могут ходить в кружки. Также в регионе уделяется внимание помощи в трудоустройстве прибывшим жителям Донбасса. В каждом пункте размещения организованы консультации по трудоустройству.

Между тем, в регионе продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев. В 25 пунктов приёма поступило около 15 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, первую организованную группу беженцев из Донбасса Тула приняла 25 февраля. Еще ранее жители ДНР и ЛНР прибывали в регион самостоятельно — к родным и близким.