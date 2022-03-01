Лозанна, Швейцария, , 11:21 — REGNUM Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из России проведение мужского чемпионат мира. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба организации.

Волейбол

Новое место проведения чемпионата не называется.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был состояться с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Красноярске, Новосибирске и Кемерово.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.