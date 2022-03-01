Москва, , 11:21 — REGNUM За истекшие сутки в России выздоровели 172 813 переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки госпитализировали 12 753 человека, при этом увеличение госпитализаций зафиксировано в 78 субъектах, а в семи регионах произошло снижение.

Согласно опубликованным данным, выздоровели 172 813 человек (на 48% больше, чем в последний день зимы), выявлено 97 333 новых случаев заражения. Умерли за сутки 786 ковид-пациентов.

По суточному приросту среди регионов лидируют Свердловская, Самарская и Новосибирская области.