Донецк, 1 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На сайте МИД Донецкой Народной Республики доступнаБелая Книга Новороссии, повествующая о жертвах террора украинских вооруженных формирований в Донбассе в 2014—2015 годах.

Andrew Butko «Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

На 320 страницах книги на трех языках, русском, украинском и английском, рассказано о погибших мирных жителях — детях и стариках, мужчинах и женщинах.

В книге около 150 иллюстраций. Издание не рекомендуется к просмотру гражданам младше 21 года.