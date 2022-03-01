Ярославль, 1 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославле не состоятся матчи чемпионаты мира по волейболу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Международной федерации волейбола.

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«Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года будет перенесен из России Новая страна-организатор будет объявлена позднее. Федерация волейбола России и Организационный комитет «Волейбол 2022» были проинформированы соответствующим образом», — сообщается в заявлении Международной федерации волейбола.

Первоначально планировалось, что матчи чемпионата пройдут в ярославской Арене-2000 в августе-сентябре 2022 года. Также в городе строится волейбольный центр, правда, его планировали сдать уже после завершения чемпионата.