Москва, , 11:16 — REGNUM Турция и Египет не будут ограничивать въезд российских туристов и продолжат их принимать. Об этом в телефонных разговорах главы Ростуризма Зарины Догузовой заявили министр туризма Турции Мехмет Эрсой и министр по туризму и древностям АРЕ Халед Эленани, сообщили в ведомстве

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Мехмет Эрсой и Халед Эленани заверили главу Ростуриза, что окажут все необходимое содействие в решении вопросов, связанных с российскими туристами, в том числе при организации транзитных вывозных рейсов.

Министры туризма Турции, Египта и России договорились держать оперативную связь и заблаговременно уведомлять друг друга о возможных изменениях в текущих процессах.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2021 году среди выездных направлений самой популярной страной у российских туристов стал Египет.

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