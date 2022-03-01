Уфа, , 11:21 — REGNUM Аграрии Башкирии в 2022 году по льготному лизингу получили технику на сумму 290 млн рублей. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Комбайн Donland.ru

«Отрадно, что у наших аграриев есть такой инструмент для обновления технического парка, как льготный лизинг. Сейчас, накануне сева, когда каждый рубль в сельхозпредприятиях на счету, это возможность оперативно обновить технический парк, не неся больших единовременных затрат», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что с 2019 по 2021 годы аграрии региона закупили 1057 единиц сельскохозяйственной техники, воспользовавшись льготным лизингом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии аграриев освободили от уплаты единого сельхозналога.