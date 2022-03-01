Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На районы Камчатки 2 марта обрушится тихоокеанский циклон. В край он принесёт сильные снег и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон будет действовать со 2 по 3 марта на территории Усть-Камчатского, Тигильского, Карагинского, Олюторского и Алеутского районов. Ожидается снег, местами — сильный. На побережье прогнозируется сильный ветер, с порывами до штормового и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в начале марта.