Париж, 1 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр хочет, чтобы крупные французские компании больше не сотрудничали с Россией, передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Если британские BP и Shell прекратят свою деятельность в стране, то эта мера коснется не всех французских компаний, о чем сожалеет министр экономики Франции.

«Я обсужу это с президентом Total и с генеральным директором Engie», — заверил министр, добавив, что решение ожидается «в ближайшие дни».

Как сообщало ИА REGNUM, международная обстановка вынудила президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от визита в Марсель, но глава государства должен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года на этой неделе.