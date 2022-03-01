Кабул, , 11:15 — REGNUM Совместная пакистано-афганская торгово-промышленная палата выразила обеспокоенность по поводу снижения товарооборота между двумя странами, заявив, что объём торговли между Афганистаном и Пакистаном упал с 2,5 млрд долларов — до 1 млрд долларов в год.

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Палата считает, что одной из основных причин спада является отсутствие «дружественной торговой политики и чёткого торгового механизма». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Газета «Пакистан Экспресс Трибьюн» цитирует отчёт Объединённой пакистано-афганской торгово-промышленной палаты, в котором говорится, что некоторые ненужные шаги Федеральной налоговой службы Пакистана также способствовали сокращению торговли между двумя странами.

Ещё одной причиной спада в торговле между Афганистаном и Пакистаном является отсутствие активной банковской системы и невозможность выполнения платежей в третьи страны, говорится в статье.

«Объём торговли между двумя странами должен был достичь пяти миллиардов долларов, но из-за отсутствия в Афганистане банковской системы оплата через третьи страны невозможна», — заявил председатель палаты Зубайр Мотивала.

С другой стороны, двойное налогообложение и одностороннее введение пошлин обоими правительствами также повлияли на торговлю между двумя странами.

Согласно совместному отчёту палаты, представленному пакистанскому парламенту, в качестве других причин спада торговли между двумя странами были названы сложные процедуры в сфере безопасности и плохие условия транзита.