Москва, 1 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 12 753 пациентов с COVID-19, также было выявлено 97 333 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 16 495 369.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 786 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 352 446.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 748 465 человек вылечились от нового заболевания, 172 813 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 6382 новых пациентов с COVID-19.