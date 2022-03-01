Вашингтон, 1 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Крупные американские кинокомпании отказались прокатывать свои фильмы в России на фоне военной спецоперации на территории Украины. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

NME Роберт Паттинсон в роли Бэтмана

Так, WarnerMedia заявила о решение снять с проката супергеройский детективный боевик «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Его премьера была запланирована на 2 марта 2022 года. Из проката также могут убрать фильмы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «DC Лига Суперпитомцев».

С аналогичным решением выступила и Disney. Компания сняла с проката анимационный фильм «Я краснею», который должен был выйти в российских кинотеатрах 10 марта 2022 года.

К «акции» подключилась и компания Sony. Она отказалась прокатывать в России кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето, премьера которого была запланирована на 24 марта 2022 года.