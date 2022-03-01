Москва, , 11:15 — REGNUM Уже на следующий день после начала спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины прозвучала идея о переговорах с Владимиром Зеленским. Противники и сторонники переговорного процесса есть как в России, так и на западе, но все они преследуют исключительно собственные цели.

Владимир Путин Kremlin.ru

Судя по информации из осведомленных источников, Владимира Путина о переговорах попросил Си Цзиньпин, причем сделал это под давлением Белого дома. Председателю Си в ноябре предстоят перевыборы на пост Генерального секретаря ЦК КПК, где ему придётся серьёзно соперничать с проамериканскими силами в лице выходцев из китайского комсомола. Вашингтон пригрозил усилить давление на Поднебесную, и тогда китайские элиты могут отказать Си в поддержке, считают в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Новый железный занавес между Россией и Европой также ударит по КНР, напоминают эксперты. О продвигаемом китайскими властями проекте «Пояс и путь» придётся забыть, вернувшись к морской торговле, а она как раз и контролируется «комсомольцами». Победа прозападных сил на ноябрьских выборах в Китае будет означать, что Россия окажется в окружении не двух, а трех врагов: на Востоке проамериканский, то есть враждебный Китай, на Юге — член НАТО Турция, на Западе — НАТО.

Тогда как Белый дом заявляет, что он уже не против нейтрального статуса Украины, категорическим противником переговоров выступил английский премьер Борис Джонсон. Именно Великобритания смогла отговорить Зеленского, который просил о срочных переговорах уже в первый день спецоперации. Новая власть в Киеве и чистка рядов украинских спецслужб и сил правопорядка помешает укрепиться в стране британской агентуре, а значит все рычаги влияния будут утеряны.

Соглашаясь на переговоры, Кремлю стоит помнить, что выигрывая войну можно проиграть потом мир. Но Путин прекрасно понимает, что ему предстоит «новая Ялта», а значит надо продолжать спецоперацию, чтобы усилить переговорные позиции. Сомневаться в способности Владимира Путина довести схватку до победы нет оснований, заключает РУССТРАТ.