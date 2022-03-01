Петрозаводск, 1 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В поликлиниках Республики Карелия с 7 марта возобновляется плановая медицинская помощь и отменяется проверка QR-кодов у посетителей в общественных местах. Об этом 1 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По его словам, эпидемиологическая обстановка позволяет поликлиникам вернуться к работе в привычном режиме.

«Каждое утро просматриваю сводки — количество заболевших коронавирусом сокращается. Поэтому отменяем еще ряд ограничений», — сообщил глава Карелии.

Так, гостиницы, фитнес-центры, предприятия общепита, кинотеатры, клубы и другие заведения, даже если у них нет паспорта коллективного иммунитета, больше могут не требовать QR-коды у посетителей. Также снимается ограничение работы в ночное время для кафе и ресторанов.

«Ограничения на посещение учреждений социального обслуживания также отменяем», — указал Парфенчиков напомнив о важности ношения масок и соблюдения профилактических мер.

Добавим, что за последний день февраля в республике лабораторным путем было выявлено 392 инфицированных (48 — дети), что на 48 случаев меньше, чем за день до этого. В ковидных стационарах Карелии получает лечение 901 пациент, в состоянии средней тяжести — 852 человека, в тяжёлом — 42 (из них непривитых — 42).

С начала пандемии зарегистрированы 125 528 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 431 ребёнок. Выздоровели с начала пандемии 117 758 человек, за последние сутки — 512. Умерло 1398 человек, в том числе три летальных случая зафиксированы за прошедший день.