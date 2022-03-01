Благовещенск, , 11:22 — REGNUM В городе Свободный Амурской области нетрезвый водитель на высокой скорости совершал опасные манёвры на дороге. Сотрудникам ГИБДД с трудом удалось его остановить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе управления МВД по региону.

Погоня Scott Davidson

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В ответ на требования представителей госавтоинспекции остановиться, автомобилист увеличил скорость и продолжил нарушать правила дорожного движения. Машина выезжала на встречную полосу, продолжала движение на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля своими действиями создал угрозу для горожан, поэтому было принято решение открыть огонь по его автомобилю. Полицейские прострелили нарушителю левое колесо.

Задерживать амурчанина пришлось с применением силы и спецсредств. Оказалось, что за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина арестован, рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Ранее его уже задерживали за пьяное вождение.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на Среднем Урале полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста. Водитель также выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры.