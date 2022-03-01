Барнаул, 1 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Алтайский край получит из федерального бюджета получит порядка одного миллиарда рублей в связи с ростом цен на строительные ресурсы. Бюджетные ассигнования предоставляются из резервного фонда Правительства РФ, сообщает 1 марта талерам-канал правительства региона.

Светлана Шаповалова Строительные материалы

Дополнительная финансовая поддержка регионам связана с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, пояснили чиновники.

Известно, что общий объем межбюджетных трансфертов регионам на эти цели составляет почти 39,2 млрд рублей. Из них Алтайскому краю предусмотрено 939,9 млн рублей.

Средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств по модернизации первичного звена здравоохранения, созданию новых мест в общеобразовательных и дошкольных организациях.

Также средства пойдут на обеспечение комплексного развития сельских территорий, создание и модернизацию объектов питьевого водоснабжения, развитие спортивной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края заявило о рекордном объеме ввода жилья в регионе. Всего за 2021 год было построено почти 990 тысяч квадратных метров.

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