Тюмень, 1 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению Виталия Б. в убийстве восьмилетней тюменской школьницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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По данным следствия, 30 июня 2021 года Виталий Б. на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю М. Затем обманом заманил школьницу к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил её убийство с особой жестокостью. Установлено, что в день убийства Виталий Б. находился в состоянии наркотического опьянения.

По версии следствия, тело ребёнка Виталий Б. герметично упаковал и хранил у себя в квартире, в холодильнике, а 17 августа переместил его на береговую линию озера Оброчное.

«По уголовному делу выполнен исчерпывающий объём следственных действий. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат обвиняемого в убийстве обратился в суд с протестом на отказ следствия от возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейскими Тюмени в ходе получения признательных показаний от Виталия Б. Сам обвиняемый 20 января в суде отрицал свою вину, заявил о психологическом давлении, об угрозах неизвестных лиц его сестре, матери, жене. Кроме того, он заявил, что никогда не видел и не знал убитую девочку. Якобы впервые увидел её лицо на листовках и баннерах.