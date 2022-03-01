Москва, , 18:00 — REGNUM Ориентированность внешней торговли Грузии на Россию не может позволить грузинским властям присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ираклий Гарибашвили даже конкретно указывал, какие группы грузинских производителей заинтересованы в экспорте в Россию. Это, конечно, винодельческая продукция, которая потоком идёт в Россию, это сельскохозяйственная продукция. Вадим Муханов Объяснение такому поведению Грузии лежит на поверхности. Оно связано с экономическим реалиями, с которыми сталкивается сегодня современная Грузия. И эти реалии заключаются в том, что, всё-таки, несмотря на «политическую зиму» в отношениях с Москвой, Тбилиси отлично понимает, что бюджет республики наполняется, в том числе, и деньгами, которые приходят с севера, а именно из России. Это касается и значительного туристического потока, который зафиксирован за последние пять лет. Последние два года перед пандемией турпоток только из России был более миллиона человек. Для такой небольшой страны, как Грузия, это очень большая цифра. Второе — это российский рынок. Экспорт также важен для Грузии, и российский рынок для грузинский производителей очень привлекателен и очень важен. Премьер-министр Грузиидаже конкретно указывал, какие группы грузинских производителей заинтересованы в экспорте в Россию. Это, конечно, винодельческая продукция, которая потоком идёт в Россию, это сельскохозяйственная продукция.

Политолог подчеркнул, что альтернативы России для Грузии нет, и поэтому если Грузия присоединится к антироссийским санкциям, то, естественно, она может натолкнуться на ответные санкции России, что в сложившейся тяжёлой экономической ситуации будет для Грузии близко к краху. В этих условиях, когда Грузия не состоянии перенаправлять экспорт и изменять всю экономическую политику, Гарибашвили не может предпринимать столь рискованные шаги.

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Напомним, что правительство Грузии отказалось присоединяться к режиму антироссийских санкций.