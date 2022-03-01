Эксперт: Грузии не нужны санкции, она не хочет потерять российский рынок
Москва, 1 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Ориентированность внешней торговли Грузии на Россию не может позволить грузинским властям присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Политолог подчеркнул, что альтернативы России для Грузии нет, и поэтому если Грузия присоединится к антироссийским санкциям, то, естественно, она может натолкнуться на ответные санкции России, что в сложившейся тяжёлой экономической ситуации будет для Грузии близко к краху. В этих условиях, когда Грузия не состоянии перенаправлять экспорт и изменять всю экономическую политику, Гарибашвили не может предпринимать столь рискованные шаги.
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Напомним, что правительство Грузии отказалось присоединяться к режиму антироссийских санкций.