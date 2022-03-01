Москва, 1 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Москве 7 и 8 марта будет бесплатной уличная парковка, сообщает 1 марта пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

В департаменте рассказали, что 7 и 8 марта парковка станет бесплатной, а 6 марта будут действовать тарифы воскресенья. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все праздничные дни.

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов отметил, что решение о бесплатных парковках в праздники является обычным.

«Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки», — сказал он.