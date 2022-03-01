Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Официальная страница аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в Интернете на данный момент является недоступной.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Сайт аэропорта сначала пытается загрузиться, а затем выдает ошибку 502 с надписью «плохой шлюз». При этом в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что технические неполадки на сайте аэропорта обнаружены 1 марта около 10 утра.

Таким образом, дистанционное онлайн-табло недоступно для пассажиров и встречающих, как и другие сервисы и информация сайта. При этом причины неполадок пока не известны.

«Профильные специалисты занимаются их устранением. Онлайн-табло рейсов в терминале работает», — сообщили в пресс-службе ООО «ВВСС».

Напомним, накануне несколько часов недоступным был сайт Смольного и регионального партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. В настоящее время эти ресурсы работают штатно.