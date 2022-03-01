Киев, , 11:07 — REGNUM Священники Русской православной церкви призывают молиться за российских воинов, проводящих в настоящее время специальную операцию на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Международного фонда христианской солидарности Дмитрий Пахомов.

В адрес Фонда поступили письма от настоятеля Христорождественского храма села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова и настоятеля Преображенского храма села Александровка Азовского района Ростовской области иерея Элизбара Орлова.

«Мы, русские, не начинаем войну. Ныне мы ее заканчиваем. Только нашей победой мы можем обеспечить прочный мир и процветание многострадальному братскому народу Малороссии — Украины. Примирение с врагом, желающим уничтожить наш народ, нашу Веру и наши ценности — это предательство не только России, но и всей Святой Руси, нашей святой Православной Христовой веры.

Что можем и должны сейчас сделать мы, православные патриоты? Я призываю всех ежедневно горячо молиться о победе Русского оружия, о наших героических воинах-освободителях, сражающихся сейчас с врагом. И, конечно, мы должны ежедневно молиться за нашего президента, ставшего подлинным вождем нашего народа, символом могущества России — Владимире Владимировиче Путине», — отмечает протоиерей Игорь Пашменов.

В свою очередь иерей Элизбар Орлов подчеркивает: «Армия России сейчас, как и много лет назад, очищает мир от диавольской заразы. Восемь долгих лет Россия взывала к миру, разуму, совести, но была осмеяна и оклеветана безумцами. И сейчас, когда наши солдаты, жертвуя собой, очеловечивают зарвавшегося от вседозволенности соседа, безродные негодяи, живущие в России, восемь лет не замечавшие убийства мирного населения в Одессе, Мариуполе, Харькове, Донецке, Луганске и по всей Малороссии лицемерно протестуют, требуя мира Украине, а по факту одобряют злодеяния украинской власти и геноцид собственного народа.

Братья и сестры, верующие люди, нужно сейчас молиться о Верховном главнокомандующем Владимире с воеводами и воинством его и их победе. Братья-российские воины, мужества вам в вашем благородном и трудном служении. Не сомневайтесь, вы делаете правильное дело и вершите справедливый суд. Благослови вас всех Господь на ратный подвиг».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент.