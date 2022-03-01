Лос-Анджелес, США, 1 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Джейк Дебраск. Дубль на счету форварда Эрика Хаулы. Ещё по шайбе забросили Патрис Бержерон и Тейлор Холл.

На сегодняшний день «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 68 очков. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте в Западной конференции с 65 очками.

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