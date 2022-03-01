Улан-Удэ, 1 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В рамках празднования 100-летия Бурятии в 2023 году пройдёт первый турнир по гольфу на льду Байкала. Международный турнир объединят с фестивалем ледяных скульптур и культурно-развлекательными мероприятиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы республики Алексея Цыденова, недавно в посёлке Турка в Прибайкальском районе состоялся тренировочный турнир по гольфу, в котором приняли участие профессиональные спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

«В 2023 году станем организаторами первого уже масштабного турнира. Надеемся, что это ивент-мероприятие также понравится жителям и гостям Бурятии как, например, Байкальская миля, Байкальская рыбалка или Сказочный Сагаалгана и войдет в перечень ежегодно проводимых мероприятий», — отметил он.