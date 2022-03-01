Севастополь, , 11:06 — REGNUM Строительство мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» планируется завершить в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства города. Мемориал буду создан по проекту архитектурного бюро «Остоженка», победившего в конкурсе на лучшую концепцию.

Концепция мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» Пресс-служба правительства Севастополя

«Авторами концепции была предложена сильная идеологическая составляющая этого объекта. Она заключена в том, что в пространстве, которое создается на холме, формируется чаша, которая будет наполнена осколками вражеских снарядов, сброшенных на Севастополь в период 1941—1942 годов. Осколки для наполнения чаши предлагается принести жителям и организациям, которые занимаются поисковыми работами, чтобы человек, попавший в это пространство, ощутил всю боль, горечь и мощь тех событий, которые происходили на севастопольской земле», — сообщил замгубернатора Севастополя Николай Гордюшин.

Мемориальный комплекс предусматривает бельведер, музей, вспомогательные помещения и кинозал/лекторий на 50 мест, также парковку более чем на 200 мест. Музейные помещения займут около трёх тысяч квадратных метров.

В правительстве города уточнили, что уже в ближайшее время начнётся работа над проектными документами, их разработка займёт не более шести месяцев. Строительство мемориального комплекса будут проводиться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», стоимость реализации проекта — 1,6 млрд рублей.