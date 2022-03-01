Мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя» построят в 2024 году
Севастополь, 1 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Строительство мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» планируется завершить в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства города. Мемориал буду создан по проекту архитектурного бюро «Остоженка», победившего в конкурсе на лучшую концепцию.
Мемориальный комплекс предусматривает бельведер, музей, вспомогательные помещения и кинозал/лекторий на 50 мест, также парковку более чем на 200 мест. Музейные помещения займут около трёх тысяч квадратных метров.
В правительстве города уточнили, что уже в ближайшее время начнётся работа над проектными документами, их разработка займёт не более шести месяцев. Строительство мемориального комплекса будут проводиться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», стоимость реализации проекта — 1,6 млрд рублей.