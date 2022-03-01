Санкт-Петербург,
1 марта 2022, 13:19 — REGNUM В заключительном матче 19-го тура чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:2. Встреча прошла на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга.
Счёт в матче был открыт на 49 минуте голом форвард «Зенита» Юри Алберто. На 55 минуте
Алексей Сутормин смог реализовать пенальти, Иван Сергеев на 90+2 минуте забил победный гол в ворота казанцев. За «Рубин» дубль оформил Виталий Лисаковична 61 и 67 минуте матча.
«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать. В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
По результатам матча «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» занимает 11-й позицию.
Главный тренер Зенита Сергей Семак, игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Илья Самошников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Виталий Лисакович и игрок Зенита Дмитрий Чистяков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Илья Самошников и игрок команды Зенит Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Андерс Драйер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Хвича Кварацхелия и игрок команды Зенит Вильмар Барриос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды Зенит Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты команды Зенит
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Алексей Сутормин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Юри Алберто радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды Зенит Малком и Юри Алберто радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды Зенит Малком, Юри Алберто и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды Зенит Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды Зенит
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футбольный мяч
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Андрей Мостовой и игрок команды Рубин Солтмурад Бакаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Константин Кучаев и игрок команды Зенит Вендел
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Андрей Мостовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Иван Сергеев радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки Зенита Иван Сергеев, Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки Зенита благодарят фанатов за поддержку
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды Зенит Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Следующий матч «Зенит» проведёт в четверг, 3 марта. В 1/8 финала Бетсити Кубка России зенитовцы примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов.