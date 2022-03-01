1 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В заключительном матче 19-го тура чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:2. Встреча прошла на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 49 минуте голом форвард «Зенита» Юри Алберто. На 55 минуте Алексей Сутормин смог реализовать пенальти, Иван Сергеев на 90+2 минуте забил победный гол в ворота казанцев. За «Рубин» дубль оформил Виталий Лисаковична 61 и 67 минуте матча.

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать. В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

По результатам матча «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» занимает 11-й позицию.

Главный тренер Зенита Сергей Семак, игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Илья Самошников Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Рубин Виталий Лисакович и игрок Зенита Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Рубин Илья Самошников и игрок команды Зенит Малком Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Андерс Драйер Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Рубин Хвича Кварацхелия и игрок команды Зенит Вильмар Барриос Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды Зенит Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM Фанаты команды Зенит Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Алексей Сутормин Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Юри Алберто радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Зенит Малком и Юри Алберто радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды Зенит Малком, Юри Алберто и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Зенит Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды Зенит Дарья Драй © ИА REGNUM

Футбольный мяч Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Андрей Мостовой и игрок команды Рубин Солтмурад Бакаев Дарья Драй © ИА REGNUM Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Рубин Константин Кучаев и игрок команды Зенит Вендел Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Малком Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды Зенит Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Иван Сергеев радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки Зенита Иван Сергеев, Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки Зенита благодарят фанатов за поддержку Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды Зенит Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующий матч «Зенит» проведёт в четверг, 3 марта. В 1/8 финала Бетсити Кубка России зенитовцы примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов.