Уфа, , 11:06 — REGNUM Сайт администрации Уфы подвергся беспрецедентной DdoS-атаке. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Киберпреступник Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken

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Специалисты предполагают, что атака осуществлялась из-за рубежа. При этом, еще утром официальный информационный ресурс городской администрации работал в штатном режиме.

«Примерно в 11:00 часов он уже не функционировал. В данный момент наши специалисты занимаются восстановлением работы сайта. Это займёт определенное время», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что хакерские атаки происходили и раньше. Но на фоне событий на Украине они стали происходить чаще.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что хакеры атаковали сайты ряда крупнейших российских СМИ.