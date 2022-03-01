Оренбург, , 11:10 — REGNUM Россияне не хотят боевых действий. Никто не хочет. Нельзя делиться сегодня на «за» и «против», единственное что повлечёт это за собой — агрессию. Такое мнение выразил главный врач Оренбургской областной детской клинической больницы Салим Чолоян в Instagram-акаунте.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 22:00. 28.02.2022 © ИА REGNUM

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«Но сегодня я знаю одно — наши военные отправляются на операции только в самых крайних случаях, когда другие методы, тысячу раз испробованные, уже не действуют. Сегодня мы все — врачи, учителя, спортсмены, ученые — понимаем, что наши военные защищают свою страну. Мир на границах и безопасное будущее наших детей. Россия не бросает своих в беде — жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду со стороны официального Киева. И мы прекрасно понимаем, к чему могла привести эта ситуация», — сказал медик.

Он уверен, что российские военные и руководство страны знают, на что они идут, именно поэтому всеми силами стараются сохранить жизнь мирного населения.

«Никто из нас не желает зла братьям-украинцам, и мы, простые жители двух стран, сегодня очень переживаем за ситуацию и надеемся на скорейшее завершение военной операции без жертв со стороны мирного населения. Но свои границы и своё население нужно защищать! И очень хочется, чтобы все мы сегодня, здесь, не становились врагами друг другу», — подчеркнул Чолоян.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.