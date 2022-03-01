* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:04 — REGNUM Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском Герате сообщили, что они освободили гражданина Ирана, который был недавно был похищен на границе в районе Исламкалы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агенства «Бахтар», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали гражданина Ирана официальным лицам иранского консульства в Герате.

Радикалы также арестовали одного человека в связи с этим делом.