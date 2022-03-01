Талибы* объявили об освобождении гражданина Ирана из рук похитителей
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 1 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском Герате сообщили, что они освободили гражданина Ирана, который был недавно был похищен на границе в районе Исламкалы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
По информации агенства «Бахтар», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали гражданина Ирана официальным лицам иранского консульства в Герате.
Радикалы также арестовали одного человека в связи с этим делом.