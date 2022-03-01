Чита, , 11:03 — REGNUM В связи с усилившейся атакой фейковой информации об украинских событиях, зампред правительства Забайкальского края и председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Татьяна Цымпилова 1 марта обратилась к молодежи. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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В обращении, в частности, говорится:

«Начало спецоперации на Украине привело к размещению в соцсетях фейковой информации, в том числе не правдивых видео и фотографий. То, что сейчас работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают многие СМИ. Например, распространена информация о истории с забайкальцем, про которого в телеграм-каналах написали, что он либо в плену, либо умер. А он в это время был в Чите», — отметила Татьяна Цымпилова.

Она обратила внимание на то, что информация о ситуации поступает из разных источников, как официальных, так и нет. И на этом фоне немало тех, кто распространяет дезинформацию и вводит в заблуждение общественность. На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Также разборы публикуются в телеграм-канале «Война с фейками. Забайкалье».

«Сегодня в нашей стране есть все возможности для того, чтобы активно развиваться, получать образование, работать над собой, постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, творческий потенциал, свободно мечтая и достигая поставленных целей.

Мы никогда не забудем, что наш народ — мы с братьями украинцами, плечом к плечу сражались с фашисткой нечестью, спасая Отечество и весь мир! В августе 45-го наши деды и прадеды в ходе уникальных военных операций героически разгромили последний оплот фашизма на земле — Квантунскую армию милитаристской Японии.

Замечу, наши народы сумели выстоять в лихолетье самой страшной войны — Великой Отечественной, создав для нас будущее. Я не сомневаюсь, что вам — представителям молодого поколения, это тоже под силу. Вы активные и целеустремленные люди, создатели будущего нашей страны, построенного на принципах добрососедства, человеколюбия и гуманизма. В сложившейся ситуации нельзя верить всему, что размещается в сети», — добавила Татьяна Цымпилова.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к атаке фейков об украинских событиях велась давно. Был накоплен огромный массив отснятого в 2014—2015 годы в Донецке для того, чтобы выдавать кадры за нынешние военные преступления уже со стороны российской армии. Были проработаны сценарии сетевых вовлечений — флешмобы: «Покайтесь», «Стыдно, что русский», «Украинцы, простите!» и так далее — отмечал ранее журналист, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

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