Москва, , 11:03 — REGNUM «В связи с хакерским атаками постараюсь дать несколько советов, как противостоять тому, что я раньше скромно называл #киберугрозы», — написал первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем ТМ-канале Media Малькевич.

Фейки Eamon Curry

«Простейшие правила цифровой гигиены:

1) Не переходите по подозрительным ссылкам. А сейчас лучше вообще ни по каким;

2) Не открывайте странные сообщения в почтовиках;

3) Не вступайте в переписку с незнакомыми людьми, не добавляйте в контакты;

4) Забудьте на время про ватсап, вайбер и прочие рассадники дезинформации

А также рекомендую на всякий случай делать резервные копии своих файлов, установить антивирус, (если не сделали этого раньше), отключить на время все обновления. В противном случае ваши гаджеты превратятся в зомби-боты, которые будут использоваться для кибератак», — отметил Александр Малькевич.